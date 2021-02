Una undicenne di La Maddalena è stata ricoverata nella clinica di Malattie Infettive dell’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari. Si tratta della settima persona in Sardegna risultata positiva alla variante inglese del Covid-19.

La conferma è arrivata nella tarda serata di lunedì 22. Circolata sin da ieri mattina, dopo la prima verifica fatta sul tampone nei laboratori di Microbiologia dell’Aou, la notizia è stata ufficializzata solo dopo gli approfondimenti effettuati a Nuoro. Il sindaco dell’isola Fabio Lai aveva giocato d’anticipo, disponendo la chiusura dell’istituto comprensivo frequentato dalla bambina risultata positiva senza attendere alcuna conferma.

Per i circa 140 allievi e per i 20 tra insegnanti e personale Ata è scattato il protocollo anti-contagio più stringente, dai controlli sui contatti della piccola alla chiusura delle attività commerciali gestite dai genitori di altri scolari dello stesso istituto. D’intesa con le autorità sanitarie, è stato disposto per oggi uno screening su tutti gli alunni e gli insegnanti della scuola. Da ieri 60 persone sono state messe in quarantena in attesa del tampone, mentre i familiari della 11enne sono in isolamento così come i suoi compagni di classe e i loro genitori.