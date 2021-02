Focus su spopolamento e desertificazione della Sardegna. È l’appello del presidente dell’Anci Emiliano Deiana che ha illustrato le richieste dei territori in merito ai fondi del Next Generation Ue che all’Isola dovrebbe fruttare circa sette miliardi di euro. Le richieste mosse dall’associazione dei Comuni sono state inserite in una lettera indirizzata al presidente della Regione Christian Solinas, del Consiglio regionale Michele Pais e a tutti i consiglieri regionali.

Sono in tutti dieci i programmi indicati, a partire da quello principale contro lo spopolamento e per il progresso delle aree interne, montane e marginali per abbattere le disuguaglianze territoriali attraverso un processo di partecipazione con tutte le articolazioni della società sarda. Il secondo riguarda investimenti sulle reti e la connettività (banda ultra larga e 5g) delle stesse aree. Il terzo contempla investimenti sul capitale umano: donne e giovani in particolare, con il rafforzamento della capacità della pubblica amministrazione a governare i processi del Next Generation Ue attraverso l’assunzione di mille giovani laureati e organizzati in “Cantieri di Comunità” e messi a disposizione dei territori che gestiranno i fondi. Quarto: il rilancio della scuola e della formazione sempre nelle aree periferiche. Quinto, l’organizzazione della sanità territoriale. Sesto, turismo e accoglienza; settimo, un programma di investimento sull’Università e gli enti di ricerca ad altissimo tasso di innovazione (aerospazio e intelligenza artificiale). Quindi, come ottava richiesta, ci sono gli investimenti sulla mobilità sostenibile e sulle energie rinnovabili, sulle comunità energetiche e l’autoconsumo, e, cosa fondamentale, sulla lotta al dissesto idrogeologico. Ancora, al nono punto, gli investimenti sulla modernizzazione dell’agricoltura e dell’allevamento per il recupero delle terre incolte. Ultima richiesta dei territori: gli investimenti sulla cultura diffusa e sul patrimonio archeologico.