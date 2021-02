Lo sport al centro di uno spot pubblicitario per superare le barriere e i pregiudizi sulla disabilità e per promuovere l’integrazione. Lo realizzeranno gli studenti della Quarta C del liceo Galileo Galilei di Macomer con il progetto “Cambia il tempo”, Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto), promosso dal Csen nazionale. Al termine del programma gli studenti presenteranno uno spot da loro ideato e montato, in cui, mettendo a frutto quanto appreso nel corso del progetto, promuoveranno lo sport integrato e la sua funzione sociale.

Il Csen Sardegna, grazie alla collaborazione con la dirigente scolastica, Gavina Cappai, i professori Roberto Santavicca, responsabile per l’ex-alternanza scuola lavoro e Paolo Maioli, referente del progetto per la Quarta C, ha portato all’attenzione dei ragazzi lo sport integrato sia con la formazione online che nell’ esperienza concreta: è stata coinvolta la società sportiva di tiro con l’arco “Arcieri del Marghine”, grazie alla quale gli studenti, guidati dagli istruttori Gianni Penduzzu e Angelo Virdis, hanno sperimentato quanto la pratica dello sport possa essere un mezzo per costruire un futuro migliore nella società.

“Progetti come quello dello sport integrato sono una esperienza formativa e aiutano a comprendere quanto le persone normodotate spesso creino esclusione – ha detto la studentessa Daria Salis -. Parlare con degli esperti e confrontarsi liberamente sulla tematica della disabilità è stato un modo per ampliare il nostro pensiero.

Io, personalmente, mi sento cambiata nel rapporto con le persone diversamente abili”. Il progetto “Cambia il tempo” coinvolge 20 regioni italiane e punta a realizzare i “Poli regionali dello sport integrato” e sviluppare così nei giovani una mentalità più aperta, in grado di andare oltre i pregiudizi sociali sulla disabilità.