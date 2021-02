Il Movimento omosessuale sardo e il Comitato Lotta all’Aids di Sassari hanno organizzato uno Screening Day, previsto per mercoledì dalle 16 nella sede del Claas, in via Rockefeller 16/c, dove saranno eseguiti test e tamponi rapidi per il Covid-19 e test rapidi per l’Hiv. Lo scopo dell’iniziativa? “Possiamo e dobbiamo raggiungere subito l’obiettivo Contagi Zero”.

“Per limitare la diffusione del virus, occorre che più persone possibile verifichino presto il loro stato sierologico”, è lo spirito dell’iniziativa. “Abbiamo deciso di dare il nostro contributo con test sierologici e tamponi nasali rapidi a un prezzo accessibile”, spiegano le due organizzazioni. Iscrivendosi al Claas con 15 euro, si avrà in omaggio il primo test sierologico. Per il tampone rapido bisognerà aggiungere 10 euro. Il tampone nasale verifica anche la presenza di antigeni per l’influenza A e B. I risultati possono essere consegnati in forma cartacea o per email. “La verifica dello stato sierologico evita la diffusione inconsapevole da parte degli asintomatici – dicono Mos e Claas – perché la mancanza di sintomi disincentiva comportamenti sicuri”.

Al contrario “se tutti conoscessero il loro stato sierologico, i contagi sarebbero estremamente limitati se non azzerati”, è la convinzione maturata in anni di esperienza sul campo nella lotta all’Aids, nell’informazione, prevenzione ed educazione a comportamenti sicuri e responsabili. “La verifica del proprio stato sierologico è il primo strumento di prevenzione”, è l’appello. È possibile prenotarsi attraverso il sito del Mos.