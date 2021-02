Incidente stradale nel tardo pomeriggio nel quartiere di Is Mirrionis, a Cagliari.

Una Nissan Micra condotta da un 69enne cagliaritano proveniente da via Bacu Abis, arrivato allo stop con via Serbariu si è scontrato con una Opel Zafira condotta da una 48enne residente nell’area metropolitana di Cagliari, che circola in via Serbariu.

Ad aver la peggio la conducente e la passeggera della Opel che sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate al p.s. dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge e la ricostruzione dei fatti.