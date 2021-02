Gli esecutivi di Cgil, Cisl e Uil hanno indetto, riuniti in videoconferenza questo pomeriggio, una mobilitazione generale di tutta la Sardegna entro metà marzo, che unirà, tenuto conto dell’andamento della situazione sanitaria, forme di partecipazione diretta e virtuale per consentire la massima partecipazione possibile delle persone, in tutti i paesi, le città e i luoghi di lavoro, con il mandato affidato alle segreterie regionali affinché definiscano nei prossimi giorni data, luoghi e modalità delle diverse iniziative – manifestazioni, presìdi, sit-in, assemblee, senza escludere lo sciopero – collegate in rete e in diretta su Facebook.

L’obiettivo è spronare Giunta e maggioranza, che finora si sono mostrati indisponibili al confronto – sottolineano i sindacati – un deciso segnale di svolta nelle relazioni con le parti sociali, di metodo e di contenuto. “L’azione della Giunta e della maggioranza – si legge nel documento conclusivo degli esecutivi – si è finora caratterizzata per il suo profilo autoreferenziale e divisivo, imponendo a tutti le decisioni assunte senza né condivisione né spazi veri di mediazione”. Questo atteggiamento secondo i sindacati “ci consegna una debolezza programmatica spaventosa e una sostanziale incapacità attuativa che si manifestano con dati allarmanti su tutti gli indicatori sociali ed economici, nelle misure insoddisfacenti e spesso dannose con cui è stata gestita l’emergenza sia sanitaria che economica, nello schianto dei servizi pubblici, dalla sanità alla scuola ai trasporti e nella semiparalisi della macchina amministrativa della Regione, che si riverbera negativamente anche sulle Autonomie locali”.

Cgil, Cisl e Uil ritengono quindi imprescindibile avviare il confronto sulle scelte per lo sviluppo economico e sociale, sulle misure di sostegno ai lavoratori, ai soggetti più deboli e alle famiglie, sulla programmazione delle risorse ordinarie e aggiuntive messe a disposizione dallo Stato e dall’Ue per la ripresa così come sulle riforme necessarie ad ammodernare e rendere più efficienti i servizi pubblici universali e l’amministrazione regionale. “Riteniamo indispensabile – aggiungono i sindacati – una revisione del metodo e della sostanza nella programmazione e nelle politiche economiche e finanziarie, a partire dal programma generale di sviluppo dentro il quale occorre contestualizzare le nuove risorse del quadro finanziario pluriennale, del programma Next Generation Eu, dei fondi nazionali e regionali”. Occorre inoltre lavorare per ottenere condizioni di riequilibrio con altre aree del Paese e d’Europa, sugli svantaggi competitivi legati all’insularità, sulle infrastrutture materiali ed immateriali. Fra gli obiettivi cari al sindacato c’è un cambio di prospettiva sotto il profilo dell’ambiente e della sostenibilità delle produzioni e del vivere, dell’innovazione, della digitalizzazione e della conoscenza, l’avvio di una fase di sviluppo all’insegna della coesione sociale e territoriale e delle pari opportunità.