Prosegue a Sassari il processo contro i quattro ex dirigenti della Syndial accusati di disastro ambientale per la discarica non autorizzata nella collina dei veleni di Minciaredda, nella zona industriale di Porto Torres.

Oggi, davanti al collegio presieduto da Mauro Pusceddu, a latere Giulia Tronci e Sergio De Luca, si sono discusse le eccezioni preliminari relative alla costituzione di parte civile. I difensori di Gianluca D’Aquila, Luigi Volpe, Francesco Misuraca e Giovanni Milani hanno chiesto l’esclusione di tutte le parti civili, sia di quelle costituite all’udienza preliminare – ossia i Comuni di Sassari e Porto Torres, l’Ente Parco dell’Asinara, la Regione Sardegna e il Wwf – sia quelle che hanno chiesto di essere ammesse nel corso dell’udienza del 2 febbraio perché erano state escluse dal giudice dell’udienza preliminare. Si tratta della Provincia di Sassari e dei due comitati “Tuteliamo il Golfo dell’Asinara” e “Capsa Nord Sardegna”.

Il collegio si è riservato una decisione e scioglierà la riserva il 23 marzo, quando si celebrerà la prossima udienza.