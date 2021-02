Incidente stradale questa sera in via dell’Autonomia Regionale Sarda a Quartu Sant’Elena. Due auto si sono scontrate e cinque persone, tra le quali tre bambini, sono state trasportate in ospedale con assegnato un codice rosso.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 20. Una Mercedes Classe A condotta da una 30enne e con a bordo tre bambini di 7, 5 e 4 anni per cause non accertate si è scontrata con una Fiat Punto con alla guida un giovane di 30 anni e con a bordo una ragazza di 20. L’impatto è stato violento, la Mercedes è finita fuori strada.

Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto delle ambulanze del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri della Compagnia di Quartu.

I feriti sono stati trasportati negli ospedali Brotzu e Policlinico. Hanno riportato gravi ferite, ma non sarebbero in pericolo di vita.