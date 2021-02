Un brutto incidente stradale è avvenuto in tarda serata sulla Strada Statale 554 all’altezza del km 1,200 in direzione della SS195.

Una Honda Transalp guidata da un cagliaritano di 29 anni residente a Quartu, per cause ancora sconosciute ed in fase di accertamento, perdeva il controllo della moto, finendo al bordo della carreggiata.

Il 29enne è stato soccorso da un equipaggio del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Botzu.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.