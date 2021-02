Paura nella notte a Sestu per l’incendio di un bar intorno alle 5:30 in via Giulio Cesare dove sono intervenuti i mezzi dei Vigili del Fuoco che giunti sul posto hanno spento le fiamme che hanno coinvolto l’intera attività commerciale.

Subito è stata messa in sicurezza la struttura, verificando la stabilità del tetto in legno.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche la Radiomobile dei Carabinieri di Quartu Sant’Elena e in via precauzionale un ambulanza.