Intervento dei Vigili del fuoco di Sassari per l’incendio di un’auto, intorno alle ore 08:00, a Olbia, in via Corea.

Prontamente si è recata sul posto la squadra del distaccamento cittadino. Il celere intervento dei pompieri ha limitato i danni all’autovettura, una Ford Kuga, solo alla parte anteriore del cofano e del motore.

Le fiamme sono divampate appena la proprietaria del mezzo ha avviato il motore, ma fortunatamente non sono stati segnalati feriti o intossicati.