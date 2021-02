I Carabinieri di Decimomannu (Su) a seguito della denuncia presentata da un operaio 23enne, del paese e da un 24enne di Assemini, hanno denunciato per lesioni gravi un 17enne di Maracalagonis che, insieme ad altre persone in corso di identificazione, il 15 febbraio scorso sono stati aggrediti, per futili motivi riconducibili a dozzinali diverbi sorti su Instagram.

I giovani avrebbero aggredito i denuncianti che sono stati soccorsi all’ospedale “Brotzu” di Cagliari, ottenendo rispettivamente una prognosi di 30 giorni per il primo e di 40 giorni per il secondo. Entrambi sono stati malmenati violentemente al volto.

Fondamentale ancora una volta si è dimostrato l’ausilio di telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso la scena del pestaggio e i cui contenuti sono stati estrapolati dai carabinieri, ai fini dell’identificazione dei protagonisti.