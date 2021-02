I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari, al termine di un animato intervento, hanno denunciato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale un 19enne romano domiciliato a Cagliari.

I Carabinieri, intorno alle 22,40 di ieri, su disposizione della centrale operativa di Via Nuoro, sono intervenuti in Via Monsignor Piovella, a seguito della richiesta telefonica di una 23enne di Carbonia che riferiva di essere stata vittima di un’aggressione da parte del ragazzo: Sul posto i militari hanno accertato che questi, poco prima, in evidente stato di ebbrezza alcolica, l’aveva aggredita, strattonandola per un braccio e non permettendole di rientrare in casa sua.

Il 19enne, ancora in stato di evidente alterazione, all’arrivo dei militari ha assunto un atteggiamento ostile, proferendo loro frasi minacciose, rifiutando di fornire le generalità e opponendo resistenza non appena posto in sicurezza. Vista la giovanissima età e la condizione di incensurato gli è stata evitata una precoce esperienza ad Uta.

Gli è stata inoltre contestata una sanzione amministrativa per la violazione del Dpcm per il contenimento del Covid, non avendo egli fornito valide giustificazioni circa propria presenza in loco in quell’ora tarda e per lui sfortunata, in violazione delle normative per il contenimento della pandemia.