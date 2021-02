Stamattina i carabinieri di Cagliari – Sant’Avendrace hanno arrestato un 52enne, residente a Cagliari, disoccupato e vecchia conoscenza delle forze dell’ordine in esecuzione a un ordine di espiazione di pena detentiva in carcere, trasmesso dalla Procura di Cagliari.

Il provvedimento è scaturito da reiterate violazioni alle prescrizioni imposte al 52enne per l’affidamento in prova al servizio sociale. Dovrà scontare anni 5, 6 mesi e 19 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio e contro la persona. Al termine della notifica della misura e della redazione dei relativi atti, l’uomo è stato tradotto dai carabinieri al carcere di Uta.