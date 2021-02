Il Movimento Cinquestelle chiede ancora di poter vedere i 206 progetti per il Recovery Fund trasmessi a dicembre dalla Regione al Governo. La consigliera regionale Desirè Manca ha già presentato nei giorni scorsi una richiesta di accesso agli atti “rigettata”, e lo stesso aveva fatto settimane fa il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus.

Oggi l’esponente del M5s ha diffidato la Regione a fornire entro sette giorni la documentazione richiesta. Contestualmente ha presentato una mozione “contro questo illegittimo diniego da parte dell’amministrazione, un comportamento in aperta violazione dei principi di democrazia e di trasparenza che devono caratterizzare l’attività del Consiglio regionale”. La mozione impegna il presidente della Regione ad attivarsi “affinché venga garantito il rispetto del diritto di informazione e di accesso del consigliere regionale, sancito dall’articolo 105 del Regolamento interno del Consiglio regionale nella salvaguardia delle prerogative dei singoli consiglieri e del loro ruolo”. La consigliera ha ricordato che “la conoscenza dei documenti è un’attività imprescindibile per l’espletamento del mandato dei consiglieri regionali e l’accesso agli atti non può quindi essere negato in alcun modo, tanto meno con motivazioni pretestuose come quelle fornite alcuni giorni fa dalla direzione generale della Presidenza”. Manca sottolinea che “non è la prima volta che assistiamo a questi atti di assoluta scorrettezza istituzionale: accadde anche l’11 giugno scorso quando il M5s presentò istanza di accesso agli atti per poter acquisire copia della richiesta di deroga per la riapertura del Punto nascita dell’Ospedale Paolo Merlo di La Maddalena”. La questione dei 206 progetti è anche al centro di una polemica più ampia tra maggioranza e opposizione, dopo che ieri è saltato l’accordo per discutere in Aula un ordine del giorno sui progetti sardi da finanziare con le risorse del Recovery Fund.