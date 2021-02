“Attraverso il dialogo coi maggiori player industriali presenti nell’Isola, intendiamo strutturare una progettazione di sistema che contribuisca in maniera efficace ad una transizione energetica equa e sostenibile per la Sardegna”. Lo ha detto l’assessore regionale dell’Industria, Anita Pili, questa mattina durante l’incontro sui fondi europei, nell’ambito delle attività di ‘Agenda Industria’, al quale hanno partecipato i rappresentanti delle aziende Enel, Eni Rewind, Eph, Saras, Snam e Terna.

“Il confronto tra pubblico e privato è fondamentale per individuare la strategia più funzionale allo sviluppo industriale della Sardegna – ha aggiunto l’assessore Pili – Soprattutto nel campo dell’energia vogliamo condividere un percorso che sia in grado di intercettare le opportunità offerte dai finanziamenti europei. Dopo il prossimo e ultimo incontro (venerdì 26 febbraio), saranno organizzati incontri individuali con le aziende ed infine un tavolo conclusivo per definire la sintesi delle proposte scaturite durante gli incontri”.