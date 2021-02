Il Cdm ha nominato anche sei viceministri, tra i 39 sottosegretari: si tratta di quattro donne e due uomini. Marina Sereni sarà viceministro agli Esteri, Laura Castelli all’Economia, Gilberto Pichetto Fratin e Alessandra Todde allo Sviluppo economico, Teresa Bellanova e Alessandro Morelli alle Infrastrutture e Trasporti.

Il Cdm che era stato convocato alle 17 era poi slittato alle ore 18 e l’ordine del giorno era stato integrato con la nomina dei sottosegretari.

Al capo della Polizia Franco Gabrielli dovrebbe andare la delega ai Servizi segreti. Mentre nove sottosegretari sarebbero andati alla Lega che potrà occuparsi di temi fondamentali: tra gli altri Viminale, Scuola, Infrastrutture, Agricoltura.

Si è trattato sino all’ultimo momento sulla lista. E sono emerse tensioni su alcune caselle e in particolare i dubbi M5s sull’editoria, ma anche il nodo del ministero della Difesa al quale sarebbe stato assegnato un solo sottosegretario. Intanto iniziano a trapelare i primi nomi dei candidati che andranno a ricoprire i ruoli di sottogoverno. A Franco Grabrielli attuale capo della polizia andrebbe la delega ai Servizi. Mentre uno dei nodi ancora da sciogliere che avrebbe portato alla sospensione della riunione è la decisione sulla delega all’editoria, casella che andrebbe a Forza Italia con Giorgio Mulè ma sul nome ci sarebbero i dubbi del Movimento 5 stelle e non solo. Altro problema sarebbe la decisione di dare al ministero della Difesa guidato da Lorenzo Guerini un solo sottosegretario: dovrebbero salire a due. Per quanto riguarda le caselle da riempire, il Movimento Cinque Stelle avrebbe 11 sottosegretari: Giancarlo Cancelleri (Mit); Alessandra Todde (Mise); Manlio di Stefano (Esteri); Pierpaolo Sileri (Salute); Laura Castelli (Mef); Carlo Sibilia (Interno); Rossella Accoto (Lavoro); Dalila Nesci (Sud); Anna Macina (Giustizia); Barbara Floridia (Istruzione); Ilaria Fontana (transizione ecologica). A Pd e Forza Italia spetterebbero 6 posti. Per i Dem i candidati sarebbero: Enzo Amendola, Marima Sereni, Anna Ascani, Assuntela Messina, Simona Malpezzi, Alessandra Sartore, che potrebbe andare all’Economia. Gli azzurri in lista invece sarebbero: Giorgio Mulè, Deborah Bergamini, Francesco Paolo Sisto; Francesco Battistoni; Gilberto Pichetto Fratin. Ad esprimere soddisfazione è la Lega che fa sapere, tramite fonti del partito, di avere 9 sottosegretari. I nomi che fino ad ora circolano sono quelli di Barbara Saltamartini, Claudio Durigon, Claudio Borghi, Rossano Sasso, Massimo Bitonci e Tiziana Nisini. Ci sarebbe anche Gian Marco Centinaio all’Agricoltura ma il nome incontrerebbe qualche dubbio nel M5s. Per Iv dovrebbero tornare al governo Teresa Bellanova e Ivan Scalfarotto. Per Leu ci sarebbe Maria Cecila Guerra ed infine un sottosegretario dovrebbe andare anche a Cambiamo!.