I colpi nello stesso giorno a Oristano, Guspini e San Gavino I carabinieri di Barrali (Su), al termine delle indagini relative al furto perpetrato alla Lidl di Oristano il 3 febbraio scorso e ad altri due analoghi, consumati nella stessa giornata nelle stesse filiali di Guspini e San Gavino Monreale dalla stessa donna, hanno denunciato per “inosservanza di un provvedimento dell’autorità” una 29enne romana, residente a Ussana ma domiciliata a Ghilarza, disoccupata con precedenti denunce a carico.

Infatti il 3 febbraio scorso intorno alle 10 era stata ripresa dal sistema di videosorveglianza del centro commerciale oristanese. Questo elemento ha corroborato gli elementi a carico della donna in relazione a quel furto, ma dimostra anche che la stessa aveva violato, in quella circostanza, il provvedimento di “divieto di dimora nel Comune di Oristano”, emesso dalla Questura il 5 settembre 2020, in relazione ai suoi precedenti comportamenti, non propriamente edificanti, tenuti su quel territorio.

Quel giorno, dopo il compimento dei tre colpi, la stessa era stata casualmente fermata da una pattuglia dei carabinieri di Barrali a un posto di controllo e trovata in possesso della refurtiva, abiti e una gran quantità di cioccolato.