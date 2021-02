I carabinieri di Sant’Antioco (Su) hanno denunciato un 22enne pregiudicato di Santa Maria Capua Vetere (Cs), per truffa aggravata. Il giovane si era fatto accreditare con artifizi e raggiri sul suo conto corrente 260 euro per la stipula di un contratto assicurativo online, da una casalinga 44enne di Sant’Antioco, alla quale aveva inviato false attestazioni sulla copertura assicurativa della sua autovettura, risultata poi essere fittizia. Insomma carta inutile e truffaldina in cambio di un pagamento reale.

I Carabinieri raccomandano prudenza nella stipula dei contratti Rca per le auto. Andare a ricercare soluzioni assicurative convenienti sul web comporta rilevanti rischi, e dovrebbe apparire strano che un presunto agente di una qualunque agenzia assicurativa riesca a strappare condizioni molto migliori di quelle ufficialmente offerte Compagnie di provata esperienza.