I carabinieri della “Squadra Catturandi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari hanno rintracciato e arrestato un 36enne pregiudicato in esecuzione di un ordine per la carcerazione della Procura della Repubblica di Cagliari, dovendo l’uomo espiare la pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso a Cagliari nel corso del 2018. L’arrestato è stato portato nel carcere di Uta.