Trend in discesa per la Sardegna sia del numero di casi che sulla pressione dei pazienti Covid negli ospedali. È il report settimanale della Fondazione Gimbe, che però tiene a precisare anche il calo delle persone sottoposte a tamponi nella settimana che va dal 17 al 23 febbraio. I casi attualmente positivi per 100.000 abitanti sono 812 (858 nella settimana tra il il 10 e 16 febbraio) con un incremento percentuale dell’1,2% (1,7% nella rilevazione precedente).

“Solo” 725 contro le 931 della settimana prima le persone testate per 100.000 abitanti casi. Calano ancora i ricoverati, che si attestano bel al di sotto delle soglie limite stabilite dal Governo: i posti letto in area medica occupati da pazienti Covid−19 raggiungono il 15%, mentre quelli in terapia intensiva il 12% (la settimana precedente erano rispettivamente al 19% e 12%).