Ancora un’allerta alimentare pubblicata sul sito del Ministero della Salute: il richiamo per un lotto (04/02/2021) di Stracchino Colli di san Fermo – Formaggio a Latte crudo, a marchio Azienda agricola e agriturismo Sant’Antonio prodotto da Consoli Chiara, nello stabilimento di Grone in provincia di Bergamo, via Provinciale 28°( IT 03 1368 CE).

Il motivo della segnalazione è per rischio microbiologico. Il prodotto, che gli esperti consigliano di non consumare e di riportare al punto vendita, è stato segnalato per la “presenza di Listeria monocytogenes” rilevata in autocontrollo. La formaggella a latte crudo non preimballato, è a peso variabile.