“Adesso è ufficiale. La diga di Sant’Antonio, nello splendido Parco naturale di Gutturu Mannu, è salva”. La bella notizia arriva dal consigliere di Capoterra in quota Partito Sardo d’Azione, Franco Magi. La diga, scrive Magi, “sarà messa in sicurezza e gestita dall’Organismo metropolitano di Cagliari. La Regione provvederà ad erogare i fondi per la messa in sicurezza e per la gestione ordinaria dell’invaso”.

Secondo quanto riporta il consigliere comunale, “la Città metropolitana di Cagliari sarà invece supportata, nella gestione, da Forestas e dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale. Questo è emerso nella riunione odierna, coordinata da direttore generale dei LL.PP. ingegnere Piero Dau”.

La diga, dichiara Franco Magi, “tornerà più bella di prima, grazie all’attuale amministrazione regionale e alla sensibilità del Sindaco metropolitano Paolo Truzzu e del Delegato all’Ambiente Roberto Mura, del Psd’Az. Smentite platealmente le varie voci di chi cercava di ‘attaccare’ la Regione Sardegna. Ma grazie anche a chi, come il collega Consigliere Pietro Frongia, si è speso in ogni modo per raggiungere tale difficile obiettivo. La diga è salva”, conclude.