Il Comune di Nuoro rimpolpa il suo organico con l’assunzione a tempo determinato di 17 figure tecniche nell’ambito del “Progetto Lavoras, linea amica con il Comune 2018”. Si tratta di due dipendenti ai Tributi, due alla Polizia locale, due al Provveditorato, tre all’Anagrafe, due al Patrimonio, una all’Archivio, due al settore Urbanistica, uno al centro Europe Direct, un addetto al centralino e un impiegato al Centro polifunzionale.

“Il progetto LavoRas – ha dichiarato il sindaco Andrea Soddu – è una misura importante che permetterà a 17 cittadini di avere un impiego lavorativo per otto mesi in un momento di crisi così difficile. Il Comune ha aderito al progetto per sfruttare al massimo la possibilità data dalla Regione di sopperire alla mancanza di personale di cui soffrono tutti gli enti locali, a causa dei vincoli finanziari. In questo modo, verranno rafforzati alcuni settori della nostra amministrazione con nuove professionalità e competenze che miglioreranno gli standard dei vari servizi comunali”. Soddisfatto l’assessore alla Programmazione, al Personale e alla realizzazione dell’Agenda Onu 2030 Filippo Spanu: “Siamo impegnati nelle strategie di reclutamento del personale, al fine di rafforzare i diversi settori, potenziare l’organico e migliorare i servizi alla cittadinanza. Stiamo procedendo all’utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici. A breve verranno aperti i bandi per la mobilità esterna ed i comandi e sta procedendo speditamente il concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un dirigente dell’area amministrativo/finanziaria.

Queste le prime ed urgenti misure cui se ne assoceranno altre che saranno assunte dopo la necessaria consultazione sindacale” ha concluso l’assessore.