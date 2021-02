Alfonso Marras, presidente della commissione Cultura, entra a far parte del gruppo Psd’Az all’interno del Consiglio regionale della Sardegna: era stato eletto tra le file dei Riformatori, che ha lasciato alcune settimane fa per passare al Misto.

Il Psd’Az arriva così a dieci consiglieri compresi il presidente della Regione Christian Solinas e l’acquisto recente Elena Fancello. Seguono Lega e Udc con sette membri.

“Il gruppo accresce la propria posizione in Consiglio avvalendosi di una nuova figura di grande spessore politico – scrivono in una nota i consiglieri – ringraziamo Alfonso Marras per questa scelta, siamo sicuri che con la sua professionalità e competenze contribuirà ad arricchire qualitativamente l’azione del Psd’Az all’interno del Consiglio e sull’intero territorio regionale, in particolare nell’Oristanese”.