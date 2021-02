Torna il “Premio Ichnusa”, iniziativa che unisce la birra di Sardegna e l’Università di Cagliari per offrire agli studenti sardi un collegamento diretto tra mondo universitario e professionale.

Il progetto non si ferma nonostante la pandemia e anche quest’anno offre agli studenti, guidati e coadiuvati dai docenti e dagli esperti di Ichnusa, la possibilità di misurarsi nella realizzazione di un progetto di marketing e mette in palio un training virtuale di due settimane. Giunto all’undicesima edizione, il Premio – che in questi anni ha coinvolto oltre 600 studenti – è nato nell’ambito del corso di Marketing tenuto da Giuseppe Melis alla Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche e costituisce un appuntamento ormai consolidato del calendario dell’Ateneo del capoluogo, ben integrato con l’attività curriculare dei laureandi. Nel 2021 il progetto si svolgerà esclusivamente online ed è strutturato in diverse fasi: si inizia il 25 e 26 febbraio, con un seminario in cui i giovani avranno l’opportunità di un primo contatto diretto con la realtà di Ichnusa e approfondire contenuti di studio legati allo sviluppo e innovazione del marchio e al suo legame con il territorio della Sardegna. Successivamente i candidati, divisi in gruppi e aiutati dai docenti, svilupperanno un progetto di marketing sottoposto a valutazione dell’azienda.

Giovedì 25 e venerdì 26 marzo la presentazione dei progetti ad una commissione composta da docenti e rappresentanti del brand e la premiazione finale. Ichnusa selezionerà i cinque studenti che più si saranno distinti in questo percorso, offrendo loro la possibilità di svolgere due settimane di training virtuale in azienda. La partecipazione, che garantirà il conseguimento di 3 crediti formativi, è aperta agli studenti del terzo anno e magistrali dei corsi di laurea a indirizzo economico della facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche, Politiche, nonché a quelli di Scienze della Comunicazione, Filosofia e Teorie della Comunicazione, Lingua e Traduzione – Lingua Inglese della Facoltà di Studi Umanistici.