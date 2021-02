Crotone – Allenamenti svolti con precisione quelli della squadra calabrese, in vista della sfida contro il Cagliari. Quella di domenica sarà una gara fondamentale del campionato per poter ancora sperare nella salvezza. Contro la squadra rossoblu, terzultima in classifica a tre punti dal Crotone, Stroppa deve risistemare la difesa dove mancheranno Cuomo e quasi certamente Luperto non ripresosi dall’infortunio occorsogli contro la Juventus. A centrocampo assente ancora Benali, mentre è probabile un ritorno dal primo minuto di Cigarini (ex della gara) dopo un lungo infortunio. Attacco ancora affidato a Ounas e Di Carmine con Messias a fare da mezz’ala.

Cagliari – Dopo la doppia seduta di ieri, i rossoblù si sono ritrovati questa mattina ad Asseminello per proseguire la preparazione in vista della trasferta di domenica a Crotone. L’allenamento ha preso avvio con esercitazioni di possesso palla su spazi ridotti. A seguire, i rossoblù sono stati impegnati in una partita a tema tattico a campo intero. Quasi tutta la rosa è a disposizione del neo allenatore Semplici. Sottil ha proseguito il lavoro personalizzato e difficilmente recupererà per domenica. Domani mattina nuova seduta, poi tutti in ritiro.