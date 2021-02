I Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale e del Ris di Cagliari sono al lavoro sulla morte di Ignazio Melis, l’allevatore di 67 anni trovato morto lunedì 22 febbraio nella sua abitazione in via Cagliari a Ballao.

Gli investigatori e gli specialisti dell’Arma hanno effettuato nella giornata di oggi un sopralluogo sia all’interno della casa dell’uomo sia in altre zone all’esterno, con l’obiettivo di cercare elementi utili a svelare quello che è al momento un mistero, per capire se la morte del 67enne sia riconducibile a una caduta, oppure se l’uomo sia stato aggredito.

Nell’abitazione, infatti, sarebbero state evidenziati degli elementi che i carabinieri intendono verificare con attenzione. Proprio per questa ragione questa mattina con loro c’era anche il medico legale, Roberto Demontis che ieri, su incarico affidato dalla pm Rossana Allieri, ha eseguito l’esame autoptico sul corpo dell’allevatore, trovato morto ai piedi delle scale di casa con una profonda ferita alla testa. Ma non solo. I carabinieri hanno anche effettuato due perquisizioni. Da quanto si apprende le ispezioni sarebbero un atto dovuto, un’attività preventiva legata allo sviluppo delle indagini e ai possibili scenari che potrebbero aprirsi nel caso in cui venisse avvalorata la testi del delitto o viceversa venisse scartata.

Alcune foto:

