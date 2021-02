“L’Italia sta attraversando il suo periodo più difficile a causa della pandemia e della crisi economica. Abbiamo di fronte a noi numerose sfide e dobbiamo affrontarle tutte, cercando di risolvere i problemi che affliggono il Paese. Proprio per questo è un onore per me poter continuare a servire le istituzioni come viceministro al Ministero dello sviluppo economico”. Lo scrive su Facebook la nuova viceministra Alessandra Todde, sottosegretaria al Mise durante il governo Conte, nel corso del quale ha sempre seguito in particolare le vertenze sulle crisi aziendali.

“Ringrazio il Movimento 5 Stelle per aver difeso il lavoro che abbiamo fatto durante il governo Conte e per avermi confermato la fiducia in modo da poter proseguire con questo nuovo incarico prestigioso. Sono orgogliosa e felice di servire nuovamente l’Italia con tutta la mia esperienza, contribuendo a difendere le imprese, il lavoro e il futuro dei nostri figli”, conclude.