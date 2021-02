I Carabinieri di San Gavino Monreale (Su) ieri hanno arrestato di un 35enne di Quartu Sant’Elena, già gravato da altre denunce, in ottemperanza di un provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari che ha sostituito l’affidamento in prova presso la comunità “L’Aquilone” di Cagliari con la custodia cautelare in carcere.

L’arrestato è stato portato nel carcere di Uta, come disposto dall’autorità giudiziaria.