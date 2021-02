I Carabinieri di Nuxis (Su), durante un servizio finalizzato alla prevenzione di furti, hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne di Carbonia, pregiudicato e indiziato di tentato furto aggravato.

Intorno all’1 e un quarto di stanotte, i militari stavano passando in Via Gramsci, a Carbonia, quando hanno visto il giovane, armato di spranga, che stava battendo ripetutamente una macchinetta automatica per alimenti e bevande all’interno dell’esercizio commerciale “Ostro Tek Sas”, di proprietà di un 55enne di Portoscuso.

L’uomo è stato immediatamente bloccato e arrestato e condotto in caserma. Al termine della redazione degli atti è stato portato a casa sua agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.