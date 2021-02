Ha tentato una rapina a Carbonia, ma è stato immediatamente arrestato. Ieri intorno alle 20.40 i carabinieri della Sant’Antioco, insieme ai colleghi di San Giovanni Suergiu e del Radiomobile della Compagnia di Carbonia hanno sorpreso in flagranza di reato un 19enne già conosciuto dai militari nonostante la giovane età, in quanto ritenuto responsabile di tentata rapina aggravata.

Il ragazzo con il volto travisato e armato di una spranga di ferro, ha fatto irruzione nel negozio “Enkey Computers”, in Via Gramsci del capoluogo sulcitano e, dopo aver colpito violentemente la vetrina sul bancone, ha intimato titolare del negozio di consegnargli i soldi custoditi nel registratore di cassa.

La pronta reazione della vittima ha fatto nascere una breve colluttazione che ha costretto il 19enne alla fuga il quale, disfattosi della spranga, ha tentato di dileguarsi per le vie limitrofe. Il rapinatore è stato però rintracciato pochi minuti dopo dai militari che, nello steso istante transitavano nelle immediate vicinanze. I carabinieri sono stati aiutati da un collega in borghese che aveva provveduto a riprendere il video della colluttazione, registrato dal sistema interno di videosorveglianza e a trasmetterlo in tempo reale per whatsapp alle pattuglie operanti. Il rapinatore, già riconosciuto dal video, è stato rintracciato a casa della fidanzata dove si era rifugiato nel momento di difficoltà. Indossava ancora gli abiti ripresi durante la rapina.