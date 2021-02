Lunedì 1 marzo apre al pubblico il primo Salone dello Studente digitale delle Isole. La storica iniziativa di “Campus Orienta – Il Salone dello Studente”, dopo 13 edizioni in presenza in Sicilia, fra Catania e Palermo, e una a Cagliari, nel gennaio 2020, quest’anno si trasferisce in uno spazio virtuale per assicurare agli studenti delle scuole di secondo grado la possibilità informarsi sulle scelte post-diploma. Una kermesse on-line con 49 webinar interattivi per presentare università, accademie e Its, mondo delle professioni e della ricerca, stand virtuali di atenei, accademie e istituti post-diploma per rispondere alle domande dei giovani.

Corposa la presenza delle maggiori istituzioni formative di Sicilia e Sardegna: a partire dalle università di Catania (main partner dell’iniziativa), Palermo, Messina, Enna Kore e Sassari. “A tutti i diplomandi interessati a proseguire gli studi – dice il rettore di Catania Francesco Priolo – offriremo counseling in presenza, video e materiali informativi per rispondere a ogni loro domanda sull’offerta didattica”.

“L’orientamento è utile – spiega Fabrizio Micari, rettore dell’Università di Palermo – anche da remoto. Quando ero studente si sceglieva sulla base di tradizioni familiari o sul sentito dire. Oggi serve informarsi con attenzione su corsi di laurea, lezioni, prospettive occupazionali. E affrontare colloqui con orientatori esperti per conoscere meglio sé stessi e scoprire le proprie attitudini”.