Sardegna con numeri da zona bianca. Lo dicono chiaramente i dati relativi al Sars-CoV-2 per l’Isola, dove per la terza settimana consecutiva i parametri potrebbero far scattare in automatico il cambio di colore.

Si attende però la decisione del ministro della Salute Roberto Speranza per confermare quello che viene visto come un auspicio dalla Regione. Tre i parametri principali che, sulla base dell’ultima bozza del monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità riferito al periodo 15-21 febbraio, saranno valutati: la soglia dei 50 casi per 100.000 con l’Isola che si ferma a 29,47 (seguita dalla Valle d’Aosta che supera di poco il 49,39), la previsione di uno scenario di tipo 1 e il rischio “basso”. La stima dell’indice di trasmissibilità puntuale, Rt, è poi la più bassa d’Italia: 0.68.