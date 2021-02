Il Sindaco di Capoterra Francesco Dessì ordina in via precauzionale la chiusura dell’intero plesso scolastico della scuola primaria, facente capo al secondo Circolo Didattico di Capoterra, alla Residenza del Sole. La decisione è stata presa in seguito alla chiusura del locale utilizzato dalla classe 3B.

L’istituto rimarrà chiuso dal 26 Febbraio fino al 10 Marzo 2021 compreso, in attesa di indagini epidemiologiche. Conseguentemente verrà interrotta anche l’attività didattica in presenza dei rispettivi docenti.