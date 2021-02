Avrà inizio il 1° marzo il cantiere nel Largo Carlo Felice a Cagliari per consentire la messa in sicurezza e la sostituzione degli alberi che non si possono più salvare. La prima fase dell’intervento riguarderà 23 piante e sarà diversificato a seconda dello stato di ogni singolo esemplare. Previsti lavori di potatura, cavatura con eradicazione e cure nel vivaio comunale di Corongiu, taglio con eradicazione della ceppaia.

Per quanto riguarda la seconda, essa vedrà la messa a dimora dei nuovi esemplari che sostituiranno le vecchie jacarande. “Un intervento – commenta l’assessora alla Cultura, allo Spettacolo e al Verde pubblico, Paola Piroddi – che si è reso necessario e urgente anche per via dei lavori di ripristino dei marciapiedi e dei sotto-servizi, avvenuto nel 2016, in occasione dei quali gran parte delle piante hanno subito mutilazione degli apparati radicali e importanti lesioni al colletto, con i risultati che purtroppo sono sotto gli occhi di noi tutti che amiamo il patrimonio verde della città e, in modo particolare, questo viale colorato, caratteristico e identitario della città”.

I lavori di cura, messa in sicurezza e sostituzione riguardano circa il 20% delle Jacarande presenti nel Largo Carlo Felice. La regola: ogni albero tagliato è sostituito da un esemplare sano. “Dall’inizio della consiliatura, siamo arrivati a oltre 3.000 nuove piante messe a dimora- conclude l’assessora – L’impegno nella valorizzazione del proprio patrimonio verde prosegue senza sosta, anche in forza della candidatura di Cagliari a Capitale Europea Verde 2023”.