È terminata giovedì 25 febbraio la somministrazione della prima dose di vaccino anti Covid agli ospiti delle Rsa e delle case di riposo dell’ambito territoriale dell’Assl di Sassari. In tre settimane, i vaccinatori dei Distretti di Sassari, Alghero e Ozieri hanno somministrato le dosi a 2.247 persone. Sono stati vaccinati gli ospiti di 68 strutture, 41 nel Distretto di Sassari per un totale di 1.337 dosi, 15 nel Distretto di Alghero per 541 dosi, 12 nel Distretto di Ozieri per 369 dosi.

La somministrazione della seconda dose si concluderà nei prossimi 21 giorni. “Aver somministrato la prima dose di vaccino nelle Rsa e nelle case di riposo del Nord Ovest Sardegna rappresenta un fattore significativo e importante nel contrasto alla pandemia – afferma l’Assl – Gli ospiti di queste strutture fanno parte di una categoria particolarmente fragile, che con la somministrazione della seconda dose sarà protetta dal virus”.