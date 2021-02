“La settimana scorsa abbiamo tutti accolto con sollievo la notizia della pubblicazione da parte del Ministero della procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto marittimo sulla tratta Civitavecchia-Arbatax-Cagliari e l’avviso per manifestazione d’interesse per la tratta Civitavecchia-Olbia. Prendiamo però atto che le procedure per l’individuazione dei nuovi fornitori del servizio saranno lunghe e che il prossimo 28 febbraio scadrà la convenzione con Tirrenia-CIN, la compagnia impegnata nella copertura di tutte le tratte tra l’isola e il continente”. Lo scrive il Partito Democratico della Sardegna in vista della deposizione in Consiglio regionale dell’interrogazione. “Da lunedì 1° marzo non ci si potrà spostare verso la penisola se non da Porto Torres verso Genova. Tutto il Sud d’Italia sarà irraggiungibile”.

“I danni al settore produttivo sono notevoli: imprenditori, agricoltori, artigiani, trasportatori sono in forte allarme perché non sanno se e come potranno portare fuori dall’isola i prodotti della Sardegna. Questa incertezza – prosegue la nota dei dem –non è più tollerabile e il Ministero non può attendere l’ultimo giorno utile per estendere la proroga, soprattutto di questi tempi”.

E i consiglieri incalzano: “Vogliamo sapere cosa ha fatto in questi mesi l’Assessorato Regionale dei Trasporti e di quali iniziative si è fatto promotore davanti al Ministro per sostenere le istanze dell’isola. Non possiamo pensare che si debba aspettare il mese di maggio per effettuare prenotazioni per merci e passeggeri da e verso l’isola, ne risulterebbe compromessa anche la stagione turistica 2021. Per l’isola un’ulteriore débâcle”, concludono.