Proseguono gli interventi di Anas finalizzati alla sostituzione dei portali stradali lungo il tratto oristanese della strada statale 131 “Carlo Felice”, tra Paulilatino e Abbasanta, nella carreggiata in direzione Sassari.

I lavori saranno effettuati a partire domani 27 febbraio e si concluderanno domenica 28, nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 18:00. Il provvedimento – programmato durante il weekend per limitare i disagi alla circolazione – prevede la chiusura temporanea della carreggiata per intervalli di tempo non superiori a 45 minuti secondo l’avanzamento del cantiere, per consentire le operazioni di smontaggio e sostituzione dei portali in piena sicurezza.

Si tratta di una seconda fase di interventi programmata a seguito della già avvenuta sostituzione dei cartelli lungo lo stesso tratto nella carreggiata in direzione Cagliari. Le nuove installazioni sono finalizzate ad elevare gli standard di sicurezza e di efficienza della segnaletica lungo la SS131.