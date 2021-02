Intervento dei Vigili del fuoco, intorno alle 14:30, quando la sala operativa di Sassari ha allertato la squadra del distaccamento di La Maddalena per un incendio di un autocompattatore che si occupa del ritiro dei rifiuti solidi urbani.

Il compattatore era inutilizzato ed era in fase di smantellamento per rottamazione. Durante i tagli delle lamiere ha preso fuoco il contenuto che era depositato all’interno. La squadra dei Vvf ha provveduto a mettere in sicurezza il sito e a bonificare con l’aiuto degli operatori della ditta stessa che con vari mezzi meccanici hanno rimosso i rifiuti.

Sul posto è intervenuta la polizia locale.