Un marittimo di Mazara del Vallo è stato contagiato dalla ‘variante sudafricana’ del Covid-19. Si tratta di un uomo di 32 anni, rientrato in Sicilia lo scorso 11 febbraio dopo due mesi di lavoro in Africa. La ‘variante’ è stata riscontrata dai medici del Policlinico di Palermo. L’allarme è scattato lo scorso 15 febbraio, quando il marittimo ha iniziato ad accusare i tradizionali sintomi del covid. Da quel giorno l’uomo e la moglie sono in isolamento.

Le condizioni sono state monitorate dall’Asp di Trapani che ha ricostruito il suo rientro, iniziato dalla Guinea Equatoriale, proseguita con scalo ad Addis Abeba (Etiopia) fino a Roma e da lì partito per Palermo. Al rientro nel capoluogo siciliano l’uomo era stato sottoposto al tampone rapido all’interno dell’area aeroportuale di Punta Raisi, con esito negativo.