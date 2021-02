Nella zona di Pesaro, che da domani entrerà in zona arancione per l’aumento di contagi Covid, numerose violazioni hanno portato le autorità a effettuare sanzioni.

Alle due di notte una donna è stata fermata mentre si trovava all’interno di un taxi che da Santa Maria delle Fabbrecce la stava conducendo in centro. Alla domanda dei carabinieri sul perché fosse in viaggio in quel momento, la donna di 43 anni ha risposto con estremo candore di andare dal suo amante “a fare l’amore” e ha ricevuto una multa di 400 euro dagli agenti insieme all’obbligo di rientro presso la propria abitazione.