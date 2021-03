A conclusione di una breve indagine, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Dolianova (Su), stamattina hanno denunciato un 63enne di San Sperate disoccupato, con precedenti a carico “per sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa”.

L’uomo, in qualità di custode della sua Renault Clio, che gli fu sequestrata il 6 marzo 2016, per il fatto che il mezzo fosse privo dell’assicurazione obbligatoria Rca, è stato denunciato deferito per aver arbitrariamente utilizzato il mezzo, avendolo abbandonato in luogo diverso dal sito disposto dal provvedimento prefettizio.

In sostanza l’uomo si è disfatto del mezzo, abbandonandolo dove gli potesse dare il minor fastidio. I carabinieri lo avevano trovato e andando a verificarne la storia, sono pervenuti a tale conclusione.