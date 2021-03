“A seguito dell’accertamento di casi di positività al Covid tra i nostri dipendenti, onde voler salvaguardare la loro salute, dei loro familiari e di clienti e fornitori e chiunque a qualsiasi titolo avesse contatti con la nostra squadra, reputiamo opportuno sospendere tutti i servizi di vendita e post vendita sino a data da destinarsi”. E’ quanto si legge in un post su Facebook della concessionaria Renault Dacia “Ottolini” di Cagliari.

“Fortunatamente tutte le persone risultate coinvolte avvertono i sintomi di una leggera e normale influenza, senza aver sviluppato effetti più preoccupanti – è scritto – Durante il periodo di chiusura, come già osservato durante la normale operatività, provvederemo alla messa in sicurezza e alla sanificazione di tutte le area della concessionaria, in vista di una pronta e sicura riapertura”. “Seguiranno aggiornamenti circa la data di ripresa delle normali attività – conclude il post – torneremo più forti e motivati di prima”.