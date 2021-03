Cagliari – Dopo la vittoria a Crotone i rossoblù di Semplici si sono ritrovati ad Asseminello in vista della gara con il Bologna di mercoledì alla Sardegna Arena. Due i gruppi di lavoro, con una sessione defaticante in palestra per chi è stato maggiormente impiegato ieri. Prosegue il lavoro personalizzato Sottil. Mercoledì mancherà lo squalificato Lykogiannis: Semplici potrebbe far esordire dal 1′ Asamoah, che nel finale a Crotone ha fatto il suo ritorno in campo dopo più di un anno. In alternativa, Tripaldelli o l’ex Calabresi.

Bologna – Difesa da inventare per Mihajlovic. Reduce dalla vittoria con la Lazio, quarto risultato utile consecutivo, il Bologna torna in emergenza in vista della sfida a Cagliari e c’è una difesa da reinventare per Mihajlovic: Danilo squalificato, out gli infortunati Hickey e Tomiyasu, oltre a Baldursson, Faragò e Santander, Dijks è rientrato oggi in gruppo dopo un problema muscolare che lo ha costretto ai box nelle ultime due settimane ed è in dubbio per la maglia da titolare, così come Medel, che potrebbe tornare tra i convocati dopo quasi due mesi di stop. In difesa, potrebbe esordire al centro il ventenne bulgaro Antov, arrivato in gennaio, in coppia con Soumaoro, con De Silvestri e Mbaye sulle fasce. In attacco, ballottaggio Skov Olsen-Orsolini e in mediana tra Schouten e Svanberg.