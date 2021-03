Scontro tra due veicoli nella rotatoria situata tra via del Nastro Azzurro e via XXVIII Febbraio a Cagliari.

Una Fiat bravo condotta da un 75enne dalla via del Nastro Azzurro mentre si dirigeva verso via XXVIII Febbraio si è scontrato con una Land Rover condotta da un 74enne proveniente da via Chiabrera. L’urto tra i veicoli ha causato qualche danno al passeggero della Fiat, che è stato soccorso da un equipaggio del 118 e trasportato all’ospedale Brotzu.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.