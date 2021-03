Cagliari: Matteo Salvini in conferenza stampa con Solinas, Nieddu e Zoffili

“Un generale di corpo d’armata che in Italia e all’estero si è occupato di logistica sicuramente farà meglio del signor Arcuri”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini sulla nomina del generale Figliuolo come commissario per l’emergenza al posto di Domenico Arcuri.

“Non era una crociata personale e non ho nulla contro il signor Arcuri – ha aggiunto Salvini questa sera a Cagliari – ma mi pare che abbia dimostrato il suo fallimento in tutte le missioni in cui è stato chiamato a mettersi alla prova, dalla scuola, alle mascherine, alle primule e faccio i migliori auguri al generale Figliuolo e ringrazio il presidente Draghi”.

“Mercoledì incontrerò a Roma i ministri della Repubblica di San Marino che stanno facendo meglio di noi e più in fretta nell’approvvigionamento di vaccini anche rivolgendosi ad altri Paesi come Russia e Israele”. Lo ha annunciato a Cagliari il leader della Lega Matteo Salvini. “Io so che c’è la possibilità di mettere a disposizione dell’Italia decine di migliaia di questi vaccini. Ovviamente – ha precisato Salvini – questo non è un ragionamento di geopolitica, i vaccini possono arrivare da qualsiasi posto, l’importante è che funzionino”.

“Sarebbe bello se la Sardegna si attrezzasse per essere la più grande isola Covid free d’Europa come stanno già facendo alcune isole greche con l’obiettivo di accogliere più turisti possibili”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, durante una conferenza stampa prima di lasciare Cagliari. “Spero che il governatore Solinas abbia gli elementi per fare quello che ha in testa”, ha aggiunto. Salvini ha ricordato che, nonostante il passaggio dell’isola in zona bianca, serve prudenza e rispetto delle regole, ma “dopo che i sardi sono stati accusati di essere untori è bello che stasera si possa mangiare una pizza anche per cena e passeggiare dopo una certa ora”.

“Per i cittadini sardi avere la Lega al governo è una buona notizia”. “I nostri ministri sono a disposizione”. Salvini pensa ai quelli di Turismo, Sviluppo economico e disabilità, ma anche al viceministro di Infrastrutture e Trasporti. Infatti, “è da riprendere con forza il tema dei collegamenti, e della continuità aerea e marittima”. Alla conferenza stampa che ha preceduto la ripartenza del senatore ha partecipato anche il governatore sardo Christian Solinas: “Oggi abbiamo riannodato i fili dopo un anno e mezzo di blocco delle trasmissioni tra la Regione e i ministeri romani. Abbiamo discusso sul fatto di poter contare sulla squadra della Lega per poter avviare una serie di tavoli sulle materie di maggior interesse”.

In particolare, ha detto Solinas, “la continuità territoriale: tutti i nostri modelli erano basati sul flusso di traffico precedente al periodo Covid, ma oggi tutto questo è saltato”. E poi, “vogliamo capire come far arrivare la vertenza dei lavoratori Air Italy al pari di quella che riguarda i dipendenti di Alitalia”. Inoltre, “con questo Governo abbiamo la possibilità di capire quale possa essere il percorso per garantire continuità concreta nei cieli e nei mari”. In particolare, per quanto riguarda i mari, “a distanza di anni è vergognoso che negli anni questo ministero non sia riuscito a fare le gare che doveva e a non trasferire le competenze amministrative alla Regione. Crediamo che in breve tempo si debba arrivare a una soluzione che dia un equilibrio di sistema sia per le merci che per i passeggeri”.

Sulle vertenze aperte con il Mise: “C’è quella del Sulcis-Iglesiente con la filiera della metallurgia non ferrosa di Portovesme e quella di Sider Alloys e di Eurallumina, poi le bonifiche dell’Eni”. Infine: “E’ importante il ruolo del ministro Garavaglia al turismo per poter ridisegnare una prospettiva turistica in una nuova normalità post Covid”.