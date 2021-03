Tanta gente in centro a Cagliari per festeggiare l’arrivo della desiderata zona bianca. E l’aperitivo, che prima doveva terminare alle 18, ora si allunga. Nessun assembramento e pieno rispetto delle regole. “Siamo contentissimi – spiega Gabriele Acquas dell’Old Square, ristorante pub del Corso, centro storico di Cagliari – abbiamo il locale prenotato già da sabato, prima che la notizia della zona bianca fosse ufficiale. Nessuno di noi deve permettere sgarri: dobbiamo dare uno schiaffo morale al Covid”.

I locali più presi d’assalto sono quelli tra piazza Yenne, Corso e piazzetta Savoia. Nei bar più di moda c’è persino la fila per un posto al tavolo. Molti cagliaritani hanno scelto il Poetto per festeggiare l’allungamento dell’apertura dei bar. “C’è molto ottimismo – spiega Emanuele Frongia, Fipe – non vogliamo tornare indietro: speriamo che sia il ponte verso la serenità. Il vero test sarà il fine settimana con la voglia di uscire: bisogna capire però che non è un liberi tutti. Non vogliamo false partenze”.