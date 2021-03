È stato ritrovato oggi il ragazzo 19enne che aveva fatto perdere le proprie tracce sabato scorso in zona piazza Yenne a Cagliari.

Come riporta la pagina Facebook Peneplope onlus, il giovane si trova “privo di documenti e ricoverato all’Ospedale Brotzu di Cagliari, politraumatizzato a seguito di investimento nella strada tra Selargius e Monserrato”. Al momento non sarebbe in pericolo di vita.

