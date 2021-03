Nella scuola elementare “Calamida” di Nuoro sono stati registrati alcuni contagi da coronavirus e per questo motivo i vertici dell’istituto scolastico hanno deciso di bloccare l’attività in presenza, assicurando però le lezioni in Dad.

Già in due classi della scuola erano state attivate le lezioni a distanza per un precedente caso di coronavirus ed erano state avviate le attività di tracciamento. Dopo i nuovi casi di oggi gli alunni della scuola verranno sottoposti al tampone, con controlli previsti il 6 e il 7 marzo.